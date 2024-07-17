"انذار بأعلى الدرجات".. مخاوف من توتر جديد بين أمريكا والفصائل العراقية

2024-07-17 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن دخول القوات الامريكية في العراق إنذار بأعلى الدرجات، مبيناً أن ذلك قد يقود الى بداية مرحلة متوترة جديدة مع الفصائل المسلحة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قاعدة عين الاسد التي تتمركز بها القوات الامريكية شهدت في الساعات الماضية تحليق مكثف للطيران الحربي وخاصة المسيرات بعد سقوط مسيرة مجهولة قرب برج للمراقبة في الجزء الغربي من القاعدة مساء يوم امس وسط انباء بانه استهداف من قبل احدى الفصائل المسلحة العراقية".

واضاف انه "رغم عدم اعلان اي فصيل مسلح وقوفه وراء استهداف قاعدة عين الاسد وان الطائرة المسيرة التي استهدفت البرج ليست من الانواع المعروفة التي استخدمت من قبل في استهداف القاعدة وفق المصادر لكن القوات الامريكية شددت الإجراءات الاحترازية بشكل لافت".

وأوضح المصدر أن "الانباء التي تحدثت عن وقوع اضرار واصابات في عين الاسد بسبب المسيرة المجهولة غير دقيقة لكن دفع حالة الانذار للقوات الامريكية الى اعلى الدرجات وسط توقعات بانها ربما تكون بداية لمرحلة متوترة اخرى مع الفصائل المسلحة".

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار يوم أمس الثلاثاء (16 تموز 2024)، الى هجوم بطائرتين مسيرتين، تم اسقاطهما بمحيط القاعدة التي تضمّ قوات أمريكية.

وفي أوائل فبراير الماضي، توقفت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، ورداً على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.