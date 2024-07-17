2024-07-17 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره المصري في المباراة التجريبية التي تجري عصر اليوم في فرنسا.

وضمت التشكيلة، حسين حسن (لحراسة المرمى)، ويوسف الامام، وسعد ناطق، وأحمد مكنزي، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، ومنتظر محمد، وكرار محمد، ونهاد محمد، منتظر عبد الأمير، وحسين لاوندي.

وسيغيب اللاعب علي جاسم عن المباراة من اجل الراحة بقرار من الملاك التدريبي للمنتخب.

وستكون مباراةُ الأولمبي مع نظيره المصري مغلقةً أمامَ وسائل الإعلام والجمهور، وستجري في ملعبِ إنجلييت.

وتضم مجموعة العراق منتخبات الارجنتين والمغرب وأوكرانيا.

وسيقص الاولمبي شريط مشاركته الأولمبية في 4 آب المقبل بمواجهة أوكرانيا.