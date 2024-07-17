الميرنغي الرابح الأكبر من بيع موراتا

2024-07-17 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، بأن ريال مدريد سيحصل على نسبة من قيمة انتقال ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد لصفوف ميلان.



وقرر ميلان تفعيل الشرط الجزائي في عقد موراتا (15 مليون يورو)، والتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المقرر أن يحصل ريال مدريد على مبلغ كبير من المال من بيع ألفارو موراتا إلى ميلان، كحقوق رعاية.

ويصل هذا المبلغ إلى 750 ألف يورو سيتم تقسيمها بين الأندية التي لعب لها موراتا في بداية مسيرته، اعتمادا على سنوات وعمر اللاعب حتى يوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن لوائح الفيفا بشأن وضع وانتقالات اللاعبين، تنص على أن 5% من قيمة الصفقة، تقسم بين الأندية التي لعبوا فيها بين سن 12 و16 عاما، وترتفع هذه النسبة إلى 10% بين سن 16 و23 عاما.

وأشارت إلى أن ريال مدريد سيكون المستفيد الأكبر من هذه العملية، لأنه بين عامي 2009 (في عمر 16 عاما) و2016 (في عمر 23 عاما)، أمضى موراتا 5 من تلك السنوات ال7 في البرنابيو، حتى انتقاله إلى يوفنتوس عام 2014.

ونظير المواسم ال5 سيحصل الريال على 10% من ال 750 ألف يورو، بمجموع 375 ألف يورو.

وفي موسم 2008-2009 كان عمر موراتا 15 عاما، يحق للريال فيه الحصول على 5%، وبإضافتها للمبلغ المذكور أعلاه يصبح مجموع مستحقات الريال 412500 يورو.

كما سيحصل يوفنتوس على 20% (150 ألف يورو) عن الموسمين اللذين لعبهما موراتا مع النادي الإيطالي.

وأخيرا، سيجني خيتافي 5% أيضا (37500 يورو) نظير لعب موراتا بقميصه في موسم 2007-2008.

المصدر: كوووره