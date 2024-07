2024-07-17 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد عن المؤشرات الإحصائية للتغطية الإعلامية لزيارة عاشوراء بدءاً من الأول من شهر محرم في مدينة كربلاء المقدسة، والتي شهدت حضوراً كثيفاً للإعلاميين والصحفيين من داخل العراق وخارجه. وأكد الدكتور المؤيد في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن عدد الكاميرات الصحفية...

The post رئيس هيئة الإعلام يكشف عن أرقام قياسية في تغطية عاشوراء بكربلاء: 538 كاميرا و725 إعلاميا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.