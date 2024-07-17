2024-07-17 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت وزارتا الداخلية والصحة العراقيتين، مساء اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطةالأمنية والصحية الخاصة بزيارة العاشر من محرم، فيما أشارت هيئة الإعلاموالاتصالات إلى مشاركة أكثر من 750 إعلامياً من داخل العراق وخارجه.

وقال وزيرالداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، عبدالأمير الشمري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة المرسومة لهذهالمناسبة سارت وفق ما مخطط لها وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهداستخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات وعلى مدار الساعة".

وأضاف "وبفضلالجهود الجبارة التي بذلت من قبل كل القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، نعلننجاح الخطة المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منهاوالمتحركة المعزية بذكرى استشهاد سبط النبوة".

بدورها أكد وزيرالصحة صالح مهدي الحسناوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نجحت وزارة الصحةبتنفيذ خطتها الصحية والتي تضمنت مشاركة أكثر من 20 ألف موظف في المفارز الطبيةوعجلات الإسعاف والمستشفيات والفرق الجوالة".

وبين أنه"تم تقديم الخدمات الصحية لـ60 ألف مراجع للمراكز الصحية وما يقارب 25 ألفمراجع للمستشفيات الحكومية خلال يوميّ التاسع والعاشر من محرم الحرام، وبالرغم منهذه الجهود واصلت مؤسساتنا الصحية بتقديم خدماتها الطبية والتمريضية والعلاجيةالروتينية حيث شهدت مؤسسات صحة كربلاء 308 ولادات وإجراء 350 عملية جراحية".

وأشار الحسناويإلى أن "عدد عجلات الإسعاف الفوري بلغ 100 عجلة قامت هي ومسعفيها بنقل 1200حالة من وإلى المفارز الطبية والمستشفيات، فضلاً عن مشاركة العجلات الصحية التابعةللقوات المسلحة والمؤسسات الصحية التابعة للعتبات المقدسة".

وتابع "تمتنفيذ حملات للتبرع بالدم من قبل مصرف الدم في صحة كربلاء أسفر عن جمع ما يقارب2260 قنينة دم من الزوار"، مؤكداً أن "الخطة جرت بسلاسة ولم تشهد أيخسائر بفضل الجهود المبذولة من ملاكات صحة كربلاء والقوات الأمنية وملاكات الوزارةودوائر الصحة الساندة والعتبات المقدسة التي ساهمت بنجاح الزيارة المليونية".

إلى ذلك، كشف رئيسهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن المؤشراتالإحصائية للتغطية الإعلامية لزيارة عاشوراء بدءاً من الأول من شهر محرم في مدينةكربلاء، والتي شهدت حضوراً كثيفاً للإعلاميين والصحفيين من داخل العراق وخارجه.

وأوضح أن "عدد الكاميرات الصحفية التي تواجدتفي محافظة كربلاء كان بواقع 538 كاميرا، فيما بلغ عدد الإعلاميين الذين وفدوالتغطية المراسم 725 إعلامياً، منهم 633 محلياً و92 أجنبياً".

ولفت إلىمشاركة 15 إذاعة محلية و84 قناة فضائية في نقل وقائع الزيارة، حيث بلغ إجماليساعات البث المباشر من داخل المدينة المقدسة أكثر من 1108 ساعة.