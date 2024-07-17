محافظ النجف الأشرف يعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي، اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية و الخدمية والصحية الخاصة بالأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.وقال محافظ النجف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية و الخدمية و الصحية لمراسيم شعيرة استشهاد الإمام الحسين و أخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) و أصحابه في النجف الأشرف سجلت نجاحها خلال العشرة أيام الأولى لشهر محرم الحرام".وأضاف البيان، أن "محافظ النجف قدم شكره وتقديره لكل القوات الأمنية والخدمية و الصحية و الإعلامية التي واكبت انطلاق مجالس العزاء في المحافظة و سهلت توافد الملايين من الزائرين إلى المدينة القديمة لتقديم العزاء إلى الإمام علي (عليه السلام) بمناسبة استشهاد ولديه الإمام الحسين و العباس (سلام الله عليهما) و أصحابهم الذين استشهدوا في واقعة الطف".