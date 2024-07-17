2024-07-17 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، مشاركة 752 إعلامياً و84 قناة فضائية في نقل وقائع زيارة عاشوراء.وقال بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد كشف عن المؤشرات الإحصائية للتغطية الإعلامية لزيارة عاشوراء بدءاً من الأول من شهر محرم في مدينة كربلاء المقدسة، والتي شهدت حضوراً كثيفاً للإعلاميين والصحفيين من داخل العراق وخارجه".وأكد المؤيد- بحسب البيان- أن "عدد الكاميرات الصحفية التي تواجدت في محافظة كربلاء المقدسة كان بواقع 538 كاميرا، فيما بلغ عدد الإعلاميين الذين وفدوا لتغطية المراسم 725 إعلامياً، منهم 633 محلياً و92 أجنبياً".وأضاف، أن "15 إذاعة محلية و84 قناة فضائية شاركت في نقل وقائع الزيارة، حيث بلغ إجمالي ساعات البث المباشر من داخل المدينة المقدسة أكثر من 1108 ساعات".وأشاد رئيس هيئة الإعلام- وفقا للبيان- بـ "الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الإعلامية والأقسام المتخصصة في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في دعم وإنجاح هذه التغطية الإعلامية، وإيصال صداها إلى العالم أجمع".