قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، مشيداً بحجم التعاون من قبل الزوار الذي أسهم بنجاح الزيارة.وقال الحمداني في مؤتمر صحفي نقلته مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نعلن من أرض كربلاء المقدسة نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة عاشوراء دون حوادث تذكر بالتعاون مع القوات الأمنية وذلك بفضل تعاون الزوار برغم ارتفاع درجات الحرارة" ، مبينا، أن "الزيارة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين لا سيما المشاركين في عزاء ركضة طويريج".وأضاف، أن "التطوير الكبير في مستوى التنظيم والعمل الأمني والخدمات ساهم في انسيابية أداء الشعائر ومشاركة الزائرين منذ اليوم الأول لشهر محرم الحرام"، مؤكداً، أن "هذه النجاحات تعكس الاهتمام الحكومي والجهد الكبير والمميز من قبل العتبات المقدسة وخدمة المواكب".وأشاد الحمداني، بـ "الدور والدعم الكبيرين من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي الذي حضر إلى محافظة كربلاء المقدسة وأشرف على الخطة وشارك بعد ذلك في الركضة"، معرباً عن، "شكره وتقديره أيضاً لوزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا عبد الأمير الشمري ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي".ونبه، بـ "حجم التعاون والتكاتف الكبير بين الزوار وقوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والعتبات المقدسة والمواكب الحسينية وخدمة الإمام الحسين (ع)"، مؤكداً، أن "هذا التعاون والتكاتف ساعد في نجاح هذا الحدث الكبير".