وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-17 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).وذكر وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام عبد الأمير الشمري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد التوكل على الله وعلى مدار أيام متواصلة سخرت الأجهزة الأمنية والجهات الساندة الأخرى جهودها وإمكاناتها لتأمين زيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد سارت الخطة المرسومة لهذه المناسبة الخالدة وفق ما مخطط لها وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهد استخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات وعلى مدار الساعة".وأضاف الشمري، أنه "بفضل الجهود الجبارة التي بذلت من قبل كل القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب نعلن نجاح الخطة المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة المعزية بذكرى استشهاد سبط النبوة".وتابع أننا "نسأل الله العظيم أن يتقبل من الجموع المؤمنة هذا العزاء والمواساة، كما نتقدم بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللعتبتين المقدستين، وللمواطنين، وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، إضافة الى جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية، والقنوات الفضائية".