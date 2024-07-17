2024-07-17 18:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، عن المؤشرات الإحصائية للتغطية الإعلامية لزيارة عاشوراء بدءاً من الأول من شهر محرم في مدينة كربلاء المقدسة، والتي شهدت حضوراً كثيفاً للإعلاميين والصحفيين من داخل العراق وخارجه.

وأكد المؤيد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "عدد الكاميرات الصحفية التي تواجدت في محافظة كربلاء المقدسة كان بواقع 538 كاميرا، فيما بلغ عدد الإعلاميين الذين وفدوا لتغطية المراسيم 725 إعلامياً، منهم 633 محلياً و92 أجنبياً".

وأضاف "كما شاركت 15 إذاعة محلية و84 قناة فضائية في نقل وقائع الزيارة، حيث بلغ إجمالي ساعات البث المباشر من داخل المدينة المقدسة أكثر من 1108 ساعات".

وأشاد رئيس هيئة الإعلام بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الإعلامية والأقسام المتخصصة في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في دعم وإنجاح هذه التغطية الإعلامية، وإيصال صداها إلى العالم أجمع.







