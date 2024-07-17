قصف مكثف على غزة ونتانياهو عازم على تشديد الضغط ضد حماس

2024-07-17 19:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

كثفت إسرائيل القصف المدفعي والغارات القاتلة الأربعاء على قطاع غزة فيما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عزمه "زيادة الضغط" العسكري على حماس، في الشهر العاشر من الحرب التي تسببت بكارثة إنسانية في القطاع المحاصر. وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان لها إنها أحصت "81 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء في قطاع غزة. والأربعاء، قتل فلسطينيان في قصف اسرائيل على رفح جنوباً، كما أعلن مصدر طبي.. وقتل تسعة آخرون في غارة نفذتها مسيَّرة في مدينة غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع. وأحصى الدفاع المدني الثلاثاء 57 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في خمس ضربات استهدفت خصوصا