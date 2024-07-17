مصرع طفل بعد سقوط مصعد منزلي كان بداخله في السليمانية

2024-07-17 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية الشرطة في منطقة رابرين ضمن محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024) بمصرع طفل إثر سقوط مصعد منزلي.

وقالت في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "طفلا ويدعى (ب، د، ق) يبلغ من العمر 8 أعوام ذكر الجنس، لقي مصرعه إثر سقوط مصعد منزلي بمنطقة سروجاوه".

وأضاف، أنه "وفقا لذويه فقد كان الطفل يروم الصعود إلى الطابق الثاني في منزل جدته قبل أن تنقطع أسلاك المصعد الفولاذية وترتطم برأس الضحية ويقع المصعد سريعا".

واشار البيان إلى، أن "جثة الطفل سلمت إلى ذويه بعد إجراء عمليات التشريح عليها، والتحقيق جارٍ في القضية".