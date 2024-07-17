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انخفاض طفيف.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق

انخفاض طفيف.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
انخفاض طفيف.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
2024-07-17 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد 

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، في بغداد والمحافظات.

ادناه قائمة مسائية بأسعار الصرف في العراق (البيع):

100$=149,200 بغداد

100$=149,250 أربيل

100$=149,250 البصرة

100$=149,300 السليمانية 

100$=149,300  دھوك

100$=149,450  کرکوك

100$=149,450  حلبجة

100$=149,300  موصل

100$=149,300  النجف

100$=149,300  الرمادي

100$=149,400  سماوة

100$=149,350  الناصرية

100$=149,400  كربلاء

100$=149,300  بعقوبة

100$=149,450  حلة

100$=149,350 الكوت

100$=149,400 الديوانية

100$=149,400 تكريت

100$=149,400 العمارة

يشار الى، ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً. 

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