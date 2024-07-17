انخفاض طفيف.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق

2024-07-17 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، في بغداد والمحافظات.

ادناه قائمة مسائية بأسعار الصرف في العراق (البيع):

100$=149,200 بغداد

100$=149,250 أربيل

100$=149,250 البصرة

100$=149,300 السليمانية

100$=149,300 دھوك

100$=149,450 کرکوك

100$=149,450 حلبجة

100$=149,300 موصل

100$=149,300 النجف

100$=149,300 الرمادي

100$=149,400 سماوة

100$=149,350 الناصرية

100$=149,400 كربلاء

100$=149,300 بعقوبة

100$=149,450 حلة

100$=149,350 الكوت

100$=149,400 الديوانية

100$=149,400 تكريت

100$=149,400 العمارة

يشار الى، ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.