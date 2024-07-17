انخفاض طفيف.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
2024-07-17 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، في بغداد والمحافظات.
ادناه قائمة مسائية بأسعار الصرف في العراق (البيع):
100$=149,200 بغداد
100$=149,250 أربيل
100$=149,250 البصرة
100$=149,300 السليمانية
100$=149,300 دھوك
100$=149,450 کرکوك
100$=149,450 حلبجة
100$=149,300 موصل
100$=149,300 النجف
100$=149,300 الرمادي
100$=149,400 سماوة
100$=149,350 الناصرية
100$=149,400 كربلاء
100$=149,300 بعقوبة
100$=149,450 حلة
100$=149,350 الكوت
100$=149,400 الديوانية
100$=149,400 تكريت
100$=149,400 العمارة
يشار الى، ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.