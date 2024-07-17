2024-07-17 20:01:53 - المصدر: منصة إيشان

لقي شخص واحد على الأقل حتفه في ولاية نيويورك الأمريكية نتيجة عاصفة تركت آلاف الأشخاص بدون كهرباء، حسبما أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” نقلا عن السلطات المحلية. وقالت الشبكة إن عواصف شديدة وأربعة أعاصير قمعية على الأقل ضربت ولاية نيويورك خلال الليلة الماضية، مخلفة دمارا ووفاة شخص واحد على الأقل”. وتم إعلان حالة الطوارئ […]

ظهرت المقالة أمريكا تشهد عواصف “شديدة”: دمار وانقطاع بالكهرباء وقاذفة ضخمة تتحرك من منصتها أولاً على ايشان.