بينهم محليون وأجانب.. مجلس أمن كوردستان: اعتقلنا العشرات من تجار ومتعاطي المخدرات

2024-07-17 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء،عن اعتقال العشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، بينهم محليون وأجانب، خلال التسعةأشهر الماضية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه منذ 24تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية 12 تموز/ يوليو الجاري، تمكنت قوات الآسايش منالقبض على عشرات الأشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات بينهم تجار محليون وأجانب،والعديد من المتعاطين".

وبين أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، من الكرستالالصلب، والكرستال السائل، والحشيش، والترياق، والهيروين، وماريجوانا، إضافة إلىكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، والترامادول.

وأوضح المجلس أنه تم ضبط 952 كيلوغراماً من الموادالمخدرة خلال 8 الأشهر الماضية، و365 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون ما يعادل مليونينو200 ألف حبة، و205 كيلوغرامات من مادة الكريستال.

وتابع أنه تم ضبط 206 كيلوغرامات من حبوب الكبتاغونالمخلوطة بالفوم ما يعادل مليون و200 ألف حبة، و28 ألفاً و944 شريطمن حبوب الترامادول، و82 كيلوغراماً من مادة الحشيش، و51 كيلوغراماً منالكريستال السائل، و28 كليوغراماً، و5 كيلوغرامات من مادة الهيرويين، و28 كيلوغراماًمن مادة الترياق، و3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا.

وأكد أنه تمت إحالة جميع المتهمين إلى القضاء لينالواجزاءهم العادل.