2024-07-17 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعخسر المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من نظيره المصري ودياً بهدفين لهدف في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن المنتخب الأولمبي بكرة القدم خسر ودياً من نظيره المصري بهدفين لهدف في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس.وسيبدأ المنتخب العراقي منافسات أولمبياد باريس بمواجهة نظيره الأوكراني يوم الأربعاء 24 تموز يوليو 2024 في ملعب مدينة ليون الفرنسية، على أن يواجه بعدها نظيره الأرجنتيني يوم السبت 27 يوليو 2024 في نفس الملعب، على أن يُنهي مشوار دور المجموعات بمواجهة شقيقه المغربي في نيس الفرنسية يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024.