الكرخ والحشد يشاركان ببطولة الأندية العربية لليد في الكويت

2024-07-17 20:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مشاركة بطل الدوري الممتاز العراقي لكرة اليد للموسم الحالي الكرخ ووصيفه الحشد في منافسات أبطال الدوري والكأس للأندية العربية.وذكر بيان للاتحاد- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "فريقي الكرخ والحشد الشعبي الحائزين على المركزين الأول والثاني في الدوري الممتاز العراقي للموسم الحالي سيشاركان في منافسات بطولة الأندية العربية بنسختها الـ 39 التي تستضيفها الكويت خلال المدة من 15 ولغاية 25 أيلول المقبل".