القبض على متهمين نفذا جريمة "الدكة العشائرية" على أحد المنازل ببغداد

2024-07-17 20:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، القبض على متهمين اثنين نفذا جريمة "الدكة العشائرية" على احد المنازل السكنية شرقي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم" إنه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية (إرهاب الاحياء السكنية) والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، ومن خلال اجراء ممارسات امنية وتجوال للدوريات من إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا جريمة الدكة العشائرية".

وأكدت أن "ذلك جاء بعد ورود معلومات بوجود حادث اطلاق نار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وتبين وجود نزاع عشائري واطلاق نار، وبعد التحقيق وجمع المعلومات الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة تم كشف موقعهما ومداهمتما واعتقالهما وضبط الأسلحة والاعتدة التي بحوزتهما ضمن منطقة "الشعب" بجانب الرصافة".

وأضافت انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".