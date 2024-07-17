تحديث.. فصيل مسلح بشأن استهداف عين الأسد: الهدنة انتهت ولن نخاف الأمريكان

2024-07-17 20:42:07 - المصدر: شفق نيوز

تنويه: نُشر الخبر بوقت سابق تحت إشارة إلى أن علي الفتلاوي تابع لعصائب أهل الحق في تصريحه، وبعد التحديث أن الفتلاوي هو قيادي في حركة "أنصار الله الأوفياء" بناء على طلبه

شفق نيوز/ علقت حركة "أنصار الله الأوفياء"، يوم الأربعاء، على عودة استهداف القوات الأمريكية في العراق، بعد قصف قاعدة عين الأسد، أمس الثلاثاء، بطائرتين مسيرتين.

وقال القيادي في الحركة، علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "فصائل المقاومة العراقية أعطت فترة أربعة أشهر لوقف عملياتها ضد الأمريكان في العراق، من أجل إعطاء الضوء الأخضر للحكومة العراقية للتفاوض مع الإدارة الامريكية لإخراج قواتها المحتلة، لكن الاحتلال يماطل ويسوف في خروجه وفق المطالبات العراقية الحكومية والبرلمانية والشعبية، بالتالي لكل فعل رد فعل، إضافة الى استمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه ضد غزة".

وأضاف الفتلاوي، أن "العمليات العسكرية ضد الوجود الأمريكي عادت، وهذا يعني استئناف الهجمات ضد هذا الاحتلال، بالتالي أي رد من الامريكان على عمليات فصائل المقاومة العراقية، فهذا يعني سيكون هناك تصعيد في العمليات ضد الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق، ولا خشية من أي رد أمريكي".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، بأن "طائرتين مسيرتين استهدفتا محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل وما إذا كانت هناك إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، توقفت هجمات الجماعات المسلحة على القوات الأميركية في سوريا والعراق، بعد أن تسبب هجوم بطائرة مسيرة بمقتل 3 جنود أميركيين في الأردن، وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.