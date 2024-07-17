2024-07-17 20:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

دعا رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، الى جعل ذكرى عاشوراء حافزاً للأمة في نصرة فلسطين والدفاع عنها.

وقال السامرائي في منشور على منصة "اكس" تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في يوم استشهاد جدّنا الحسين عليه السلام، نستذكر سيرته العطرة، ونقتدي بمنهجه الذي هو منهج جدّه المصطفى صلى الله عليه وسلم في مواجهة الظالمين ونصرة المظلومين".

وأكد على أن "هذا الدرس العظيم ينبغي أن يكون حافزاً للأمة للقيام بواجبها في الدفاع عن أهلنا في فلسطين ونصرتهم والوقوف الى جانبهم".