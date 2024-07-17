مصرع شاب في نهر "كلي علي بك" التقط صوره الأخيرة قبل مفارقة الحياة

2024-07-17 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني في مدينة أربيل ضمن إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، بمصرع رجل أربعيني غرقا في نهر "كلي علي بك".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مواطنا (49 عاما) من أهالي مدينة كفري، لقي مصرعه غرقا في نهر كلي علي بيك بمدينة أربيل، كان قد التقط صوره الأخيرة وهو يسبح قبل دقائق من غرقه".





وأكد أن "فرق الإنقاذ ما تزال تبحث عن جثته، فيما فتحت قوات الشرطة تحقيقا في الحادث".



