2024-07-17 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في دوائر المحافظة كافة.

واستثنى المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الدوائر الخدمية والصحية والأمنية من العطلة بحدود الواجبات الضرورية لهم، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الأمام الحسين (ع) وأحياء مراسيم زيارة عاشوراء والخدمة الحسينية".

وكانت محافظة بابل قررت تعطيل دوام غد الخميس، فيما قررت محافظة صلاح الدين، تعطيل دوام الغد لكل من أقضية بلد والدجيل والطوز وآمرلي بمناسبة ذكرى عاشوراء .



