"ابتز 250 ضحية".. آسايش السليمانية تستدرج متهما خطيرا من تركيا

2024-07-17 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، عن استدراج متهم يعمل ضمن شبكة ابتزاز خطيرة، مبينة أنه ابتز 250 ضحية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقب جمع معلومات دقيقة وتحديد محل إقامة المتهمين من قبل فرق الآسايش الفنية، تمكنت من الإطاحة بالمتهم الرئيس في شبكة خطيرة للجريمة الإلكترونية ضحاياها شخصيات متنفذة ومن أصحاب رؤوس الأموال"، مبينة أنها "مطلوبة من قبل أجهزة الإقليم الأمنية والشرطة الدولية (الإنتربول)".

وأضافت أن "أعضاء الشبكة يعملون كجماعات من خارج الدولة وصاروا يشكلون تهديدا وخطرا على حياة مئات الاشخاص"، موضحا أنه "بناء على موافقات قضائية، تمكنت قوات الآسايش من استهداف المتهم الرئيس في الشبكة ويدعى (ب، أ، ح) واستدراجه من تركيا بخطة محكمة وهي تنظيم لقاء غرامي له في مدينة السليمانية والقبض عليه".

وتابعت أن "نتائج التحقيق أظهرت أن المتهم أقدم على إيهام وخداع 250 شخصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أن "الشبكة استهدفت شخصيات بارزة ورجالا من أصحاب رؤوس الأموال وابتزازهم بمبالغ مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف دولار مقابل عدم نشر صورهم ومقاطع الفيديو المخلة لهم".