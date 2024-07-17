الموارد: خمس أولويات لإدارة الماء الخام الوارد إلى العراق

2024-07-17 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، تأمين مياه الشرب في عموم محافظات البلاد، لافتة إلى انتهاجها خمس أولويات لإدارة الماء الخام الوارد إلى العراق.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مياه الشرب مؤمنة بشكل تام في جميع محافظات العراق".وأضاف، أن "الوزارة انتهجت خمس أولويات لإدارة الماء الخام الوارد إلى العراق، تتمثل الأولى بتأمين مياه الشرب، والثانية استخدامات المياه الصحية"، مؤكدا، أن "المياه الصحية مؤمنة هي الأخرى أيضا".وأشار شمال إلى، أن "الأولوية الثالثة التي انتهجتها وزارة الموارد المائية هي الخطة الزراعية من خلال الاتفاق مع وزارة الزراعة على خطة زراعية صيفية أو شتوية معينة".وتابع، أن "الأولوية الرابعة تتعلق ببيئة الأهوار والخامسة بيئة شط العرب"، موضحا، أن "جميع هذه الأولويات التزامات نعمل على تحقيقها بنسبة كبيرة جدا".من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية نجاح الخطة الزراعية الصيفية للعام 2023 بنسبة 100%، مشيرا إلى، أن "الخطة تشهد حاليا ولأول مرة منذ ثلاث سنوات عودة محصول الشلب".