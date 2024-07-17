المثنى تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس
2024-07-17 21:42:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.
وذكرت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس الموافق 2024/7/18 في دوائر المحافظة كافة ما عدا الخدمية والصحية والأمنية بحدود الواجبات الضرورية لها".
وأضافت، أن "القرار جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وإحياء مراسم زيارة عاشوراء والخدمة الحسينية".
قرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.
وذكرت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس الموافق 2024/7/18 في دوائر المحافظة كافة ما عدا الخدمية والصحية والأمنية بحدود الواجبات الضرورية لها".
وأضافت، أن "القرار جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وإحياء مراسم زيارة عاشوراء والخدمة الحسينية".