المثنى تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس

2024-07-17 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر مجلس محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.وذكرت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مجلس محافظة المثنى قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس الموافق 2024/7/18 في دوائر المحافظة كافة ما عدا الخدمية والصحية والأمنية بحدود الواجبات الضرورية لها".وأضافت، أن "القرار جاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وإحياء مراسم زيارة عاشوراء والخدمة الحسينية".