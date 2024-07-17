تقودها امرأة.. آسايش السليمانية يطيح بعصابة ابتزاز إلكتروني "عابرة للحدود" يلاحقها الإنتربول

2024-07-17 21:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الآسايش في إقليم كوردستان، مساء اليومالاربعاء، عن الإطاحة بعصابة خطيرة مطلوبة من قبل الشرطة الدولية بتهم ممارسة الابتزازالإلكتروني، تقودها امرأة، مبيناً أنها أوقعت بأكثر من 250 ضحية عبر موقع التواصلالاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في بيان للآسايش ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد جمعالمعلومات الدقيقة وتحديد اماكن تواجد المتهمين من قبل الفرق التقنية التابعةلمديرية آسايش السليمانية، تم التمكن من اعتقال عضو رئيس من عصابة جرائم إلكترونية،لافتا الى ان هذه العصابة مطلوبة من قبل الاجهزة الامنية في اقليم كوردستانوالشرطة الدولية (الانتربول).

واشار الى انه استنادا الى شكاوى عدد من ضحايا هذهالعصابة التي كانت تعمل كفريق واحد خارج البلاد، اصبحت هذه العصابة مصدر تهديدوخطر على حياة اكثر من 250 شخصا، مبينا ان أمر قبض صدر من قاضي تحقيق الاسايش وتمالتمكن من استهداف العضوة الرئيسية في العصابة التي تدعى (ب. أ. ح) واستدراجها منتركيا وفق خطة محكمة من خلال ترتيب موعد في مدينة السليمانية واعتقالها فوروصولها.

ونوه البيان الى انه نتيجة للتحقيق تبين ان المتهمة قامةبخداع اكثر من 250 شخصا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا ان العصابةاستهدفت اشخصا ذوي مكانة واثرياء ومسنين وتسلمت منهم ما بين 100 ألف دولار إلى 150ألف دولار عن طريق تهديدهم بنشر مقاطع مصورة "خادشة".

واضاف البيان ان المتهمة محتجزة حاليا استنادا الىالمادة 2 من قانون اساءة استخدام اجهزة الاتصالات، مؤكدا ان التحقيقاتمستمرة في هذه القضية.