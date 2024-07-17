2024-07-17 21:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساءاليوم الأربعاء، أن صيف العام الحالي سينتهي مبكراً على غير المعتاد منذ سنوات.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "درجات الحرارة خلالهذا الصيف ستتراجع بشكل مبكر لتنخفض إلى 38 درجة مئوية أواخر شهر آب/ أغسطس المقبل".

وأضاف أن "مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل قد تكونالأجواء معتدلة وتبدأ تميل إلى الخريفية منتصف الشهر"، مشيراً إلى أن "ماتبقى من أجواء فصل الصيف 46 يوماً وفيها قد تبقى معدلات الحرارة متباينة مقاربةللمعدل وقد تحصل موجتا حر أو ثلاث إحداهن قصيرة".