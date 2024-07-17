2024-07-17 22:00:07 - المصدر: منصة إيشان

وجّه “يزيد الحسون” وهو مواطن من محافظة صلاح الدين، نداءه لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بعد كلمته التي دعا فيها إلى نبذ المحتفلين بيوم العاشر من المحرم، والمتسمّين باسم “يزيد”، حيث أشار إلى أن “كلمته يمكن أن تعرضه للأذى”. وكتب الحسون منشوراً تابعته “إيشان”: “رسالة الى سماحة السيد مقتدى الصدر حفظه الله ورعاه: أتقدم […]

ظهرت المقالة يزيد الحسون يوجه نداءه للصدر: اسمي تيمناً بأنصار الإمام (ع) وكلمتكَ يمكن استغلالها لأذيتي أولاً على ايشان.