2024-07-17 22:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق بواسطة طائرة مسيرة، ليل أمس الثلاثاء. ونقلت محطة “روسيا اليوم” عن المسؤول العسكري قوله: “تؤكد البيانات الأولية أن القوات الأمريكية وقوات التحالف اعترضت بنجاح طائرتين بدون طيار في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. جميع الأفراد بخير ولم تقع […]

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي: قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بمسيرتين.. لم يوقع إصابات أولاً على ايشان.