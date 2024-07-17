2024-07-17 22:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهداف هدف حيوي في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسير. وذكرت المقاومة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بوقتٍ […]

ظهرت المقالة مقاومة العراق تطلق مسيّراتها على “هدف حيوي” في إيلات المحتلة: مستمرون بعملياتنا أولاً على ايشان.