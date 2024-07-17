اعتقال قياديين بارزين في "جماعة القربان الانتحارية"

2024-07-17 22:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء،بأن قوة أمنية نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من مناطق مركز المحافظة بحثاً عنجماعة القربان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "العملية الأمنيةانطلقت اليوم في مدينة البصرة مركز المحافظة، حيث أسفرت عن اعتقال قياديين بارزينفي الجماعة المحظورة قانوناً".

وأضاف المصدر، أن "المعتقلين تم نقلهما لمركز تحقيقخاص، لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، قبل نحو أسبوعين،اختراق حركة "القربانيون" أو ما تعرف أيضا بـ"العلي اللهيّة"الداعية إلى اتباع سلوكيات متطرفة ومنحرفة، و التي تسببت بانتحار مجموعة من الشبابجنوبي البلاد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة"القربان" أو ما يعرف ايضاً بـ"العلي اللهية" في محافظة ذيقار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.