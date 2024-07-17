غوتيريش: سياسة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض حل الدولتين

2024-07-17 22:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها تقوّض حل الدولتين. وقال غوتيريش في بيان قرأه رئيس مكتبه كورتيناي راتراي خلال اجتماع لمجلس الأمن إن "بعض التطورات الأخيرة تدق إسفينا في قلب أي احتمال لحل الدولتين". وأضاف أنه "لا يتوقف تغيير الجغرافيا في الضفة الغربية جراء تدابير إدارية وقانونية إسرائيلية، وسيؤدي الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق استراتيجية، وتغيير في التخطيط وإدارة الأراضي والحكم إلى تسريع توسع المستوطنات بشكل كبير"، منددا ببسط "السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض". كما دان غوتيريش سلسلة "اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية" وإضفاء إسرائيل الشرعية على خمس