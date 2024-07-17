مصرع امرأة وإصابة 15 آخرين بينهم رضيعة بحادث سير جنوبي العراق

2024-07-17 23:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليومالأربعاء، بأن امرأة لقيت حتفها فيما أصيب 15 آخرون بينهم رضيعة، بحادث سير مروع غربيالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع علىالطريق 17 باتجاه المزارع في قضاء الزبير غربي البصرة، إذ تصادمت دراجةنارية نوع (ستوتة) ومركبتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصاً، بينهم طفلة بعمرعامين إصابتها خطرة".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادثوقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخلاءالمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وبين المصدر أن "سبب الحادث هو السرعة الفائقةوالاجتياز الخاطئ"، مضيفاً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاًبالحادث".