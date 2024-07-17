"ستوته" تتسبب بمقتل امرأة واصابة 15 شخصا بالبصرة

2024-07-17 23:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، بمصرع امرأة وإصابة 15 آخرين بينهم رضيعة، بحادث سير مروع غربي المحافظة بين "ستوته" ومركبتين أخريين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأةً لقيت مصرعها وأصيب 15 اخرون، بحادث سير على الطريق 17 باتجاه المزارع في قضاء الزبير غربي البصرة، إذ تصادمت دراجة نارية نوع ستوته ومركبتين، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصاً، بينهم طفلة بعمر عامين إصابتها خطرة".

وأشار إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخلاء المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وبيّن المصدر أن "سبب الحادث هو السرعة الفائقة والاجتياز الخاطئ"، مؤكداً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث".