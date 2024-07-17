"رغم الأجواء اللاهبة".. تموز الحالي في العراق أفضل من المواسم الماضية

2024-07-17 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضح الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، أن شهر تموز الحالي أفضل قياسا بالمواسم الماضية، مبيناً أن البلاد لن تتعرض لموجات حارة خلال الأيام القادمة.

وقال السلامي في منشور على الفيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً وحاراً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون اكثر حرارة"، مبيناً أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة بسرعة تتراوح بين 10 الى 20 كم تنشط أحيانا الى 40 وتزداد الى 60 كم بجنوب البلاد والفرات الأوسط مع فرص تصاعد الغبار الخفيف".

وأضاف أنه "لا موجات حارة على مدى 5 أيام مقبلة"، مشيراً الى أن "تموز هذا العام افضل قياسا بالمواسم الماضية وكما اشرت الى ذلك سابقا".