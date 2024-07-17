مشاركة نحو 6 ملايين زائر في إحياء مراسم زيارة عاشوراء بكربلاء

2024-07-17 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، (17 تموز 22024)، عن عدد الزائرين المشاركين في إحياء زيارة العاشر من محرم الحرام (عاشوراء).

وقال المجلس، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نحو 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء زيارة عاشوراء".

وأكد رئيس المجلس محافظة كربلاء، قاسم علي اليساري، نجاح الخطة الامنية والخدمية للزيارة.

وأشار الى، ان "المحافظة كانت قد وضعت خطة متكاملة وشكلت غرف عمليات خاصة بانجاح الزيارة المليونية حيث لم تشهد الزيارة اي خرق او مشاكل وانما سارت بانسيابية طبيعية".

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، عبد الأمير الشمري، أعلن بوقت سابق اليوم عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال الشمري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الخطة المرسومة لهذه المناسبة قد سارت وفق ما مخطط لها وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهد استخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات وعلى مدار الساعة".

وبين، انه "وبفضل الجهود الجبارة التي بذلت من قبل كل القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب نعلن نجاح الخطة المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة".