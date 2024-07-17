بغداد وموسكو تبحثان إمكانية زيادة عدد الزمالات الدراسية الممنوحة للعراق

2024-07-17 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث سفير جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية، حيدر منصور العذاري في وزارة الخارجية الروسية إمكانية زيادة عدد الزمالات الدراسية الممنوحة للعراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "سفير جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية، حيدر منصور العذاري، زار اليوم الأربعاء مقر الهيئة الفيدرالية الروسية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي "روسسوترودنيتشيستفو"، التابعة لوزارة الخارجية الروسية والمتخصصة في شؤون التعليم".وأضاف، أنه "خلال الزيارة، التقى العذاري برئيس الهيئة، الصحفي السابق والنائب في مجلس الدوما الروسي، يفغيني فيكتورفيتش بريماكوف، بالإضافة إلى رئيس قسم التعليم والعلوم في الهيئة، فاديم زايتشكوف"، لافتا الى ان " السفير العذاري ناقش مع بريماكوف إمكانية دراسة الجهات الروسية المختصة للسماح بعودة الدعوات الدراسية للطلبة العراقيين الراغبين في الدراسة في الجامعات الروسية، والمتوقفة حالياً".وعد بريماكوف، بحسب البيان، " بالنظر في تشكيل لجنة ثلاثية من الهيئة ووزارة الداخلية الروسية، بالإضافة إلى وزارة التعليم والعلوم الروسية لإعادة النظر في القرار.وتابع البيانك "كما تم مناقشة إمكانية زيادة عدد الزمالات الدراسية الروسية السنوية الممنوحة للعراق".