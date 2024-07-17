محافظة واسط: تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس

2024-07-17 23:24:02 - المصدر: واع

واسط - واعأعلن مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.وقال رئيس مجلس محافظة واسط علي حسن سليمون في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس المحافظة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وآل بيته الأطهار لكافة الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".