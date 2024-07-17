مجلس كربلاء المقدسة: أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم زيارة عاشوراء
2024-07-17 23:24:02 - المصدر: واع
كربلاء المقدسة- واع - عباس الرحيمي
أكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم زيارة عاشوراء.
وقال رئيس المجلس قاسم اليساري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الزائرين الذي شاركوا بإحياء مناسبة العاشر من شهر محرم الحرام وعزاء (ركضة طويريج) منذ 1 محرم الحرام والى الآن بلغ أكثر من 6 ملايين زائر".
وكانت الدوائر الخدمية والطبية والأمنية قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء وعزاء (ركضة طويريج).
أكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم زيارة عاشوراء.
وقال رئيس المجلس قاسم اليساري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الزائرين الذي شاركوا بإحياء مناسبة العاشر من شهر محرم الحرام وعزاء (ركضة طويريج) منذ 1 محرم الحرام والى الآن بلغ أكثر من 6 ملايين زائر".
وكانت الدوائر الخدمية والطبية والأمنية قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء وعزاء (ركضة طويريج).