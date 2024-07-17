مجلس كربلاء المقدسة: أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم زيارة عاشوراء

2024-07-17 23:24:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واع - عباس الرحيميأكد مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 6 ملايين زائر شاركوا في إحياء مراسم زيارة عاشوراء.وقال رئيس المجلس قاسم اليساري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الزائرين الذي شاركوا بإحياء مناسبة العاشر من شهر محرم الحرام وعزاء (ركضة طويريج) منذ 1 محرم الحرام والى الآن بلغ أكثر من 6 ملايين زائر".وكانت الدوائر الخدمية والطبية والأمنية قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، عن نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء وعزاء (ركضة طويريج).