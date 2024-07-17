واشنطن تأسف لقرار بكين تعليق محادثات الحد من التسلح

2024-07-17 23:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت الولايات المتحدة الأربعاء، إنها تأسف لقرار بكين تعليق المفاوضات الثنائية بشأن الحد من التسلّح ومنع الانتشار النووي على خلفية مبيعات واشنطن للأسلحة لتايوان، معتبرة أن ذلك يقوض "الاستقرار الاستراتيجي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الخطوة التي اتخذوها مؤسفة". مضيفا أن الصين اختارت أن تحذو حذو روسيا في التأكيد على أن الحوار بشأن الحد من التسلح لا يمكن أن يستمر عندما تكون هناك تحديات أخرى في العلاقات الثنائية. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الصينية إن المبيعات الأميركية الأخيرة من الأسلحة إلى تايوان "تقوض بشكل خطير المناخ السياسي لمواصلة مشاورات الحد من الأسلحة