2024-07-17 23:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم. وكتبت في منشور شاركته على “إنستغرام”: “الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة”. وذكرت صحيفة “الخليج […]

ظهرت المقالة عبر إنستغرام الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي تعلن طلاقها من زوجها ثلاثاً أولاً على ايشان.