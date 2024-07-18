2024-07-18 00:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يدفع نحو تحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.