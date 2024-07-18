2024-07-18 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".وأضاف، "كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يدفع نحو تحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين".