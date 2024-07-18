صفقة منتظرة على أعتاب برشلونة

2024-07-18 00:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

اقترب نادي برشلونة من إبرام صفقة مدوية، لدعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اجتمع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة مع فيليكس تاينتا، وكيل نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، (17 تموز 2024)، في فندق بسرقسطة.

وأشارت إلى أن ديكو لا يهدف لإضاعة الوقت في صفقة ويليامز ويرغب في حسمها بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن نيكو منفتح على الانتقال إلى برشلونة، لا سيما أن علاقته مميزة مع لاعبي البارسا في منتخب إسبانيا، وبات اكتمال الصفقة مسألة وقت.

وكان ويليامز من أبرز عناصر منتخب إسبانيا، المتوج يوم الأحد الماضي بلقب يورو 2024، عندما تغلب على إنجلترا في المباراة النهائية (2-1).

وفي نفس السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "قدم برشلونة بالفعل عرضه لنيكو ويليامز خلال اجتماع اليوم، في محاولة للاتفاق على الشروط الشخصية للعقد قبل الدخول في منافسة مع الأندية الإنجليزية".

يذكر أن عقد نيكو ويليامز مع بلباو يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 58 مليون يورو.





المصدر: كوورة