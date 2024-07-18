تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني وولي العهد السعودي

2024-07-18 00:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء الأربعاء، (17 تموز 2024)، اتصالاً هاتفياً من وليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وجرى خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني، تلقته "بغداد اليوم"، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، فضلاً عن بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف البيان، "كما تناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يدفع نحو تحقيق التكامل والمنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين".