بعد الفوز بالكأس الأوروبية.. طفرة سوقية لقيمة لاعبي إسبانيا

2024-07-18 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت القيمة السوقية للاعبي المنتخب الإسبانيطفرة هائلة بعد فوزهم بلقب بطولة "يورو 2024"، وسيطرت نجومه على الجوائزالفردية للبطولة.

وبات رودري نجم مانشستر سيتي الإنكليزي أغلى اللاعبينقيمة سوقية في صفوف إسبانيا بعد البطولة، وفقا لتقييم صحيفة "ماركا"الإسبانية، حيث بلغت قيمته قرابة 119 مليون يورو.

بينما كانت أكبر طفرة من نصيب نجم برشلونة الإسبانيلامين يامال، الذي وصلت قيمته 105 ملايين يورو بزيادة قدرها 27 مليون يورو، بينماارتفعت قيمة بيدري زميله في الفريق الكتالوني إلى 103 ملايين يورو.

ووفق تقييم الصحيفة الإسبانية، تغيرت أسعار لاعبي منتخبإسبانيا بعد التتويج الأوروبي كالتالي:

فيرمين لوبيز - برشلونة: زادت قيمته بمقدار 0.1 مليونيورو (من 16.7 إلى 16.8).

أيوزي بيريز - ريال بيتيس: زادت قيمته من 8.2 إلى 8.4مليون يورو.

أليكس باينا - فياريال: زادت قيمته من 30.1 إلى 30.3مليون يورو.

فيران توريس - برشلونة: زادت قيمته بمقدار نصف مليونيورو تقريبا (من 45.1 إلى 45.5).

داني كارفاخال - ريال مدريد: ارتفعت قيمته إلى 14.9مليون يورو.

دافيد رايا - أرسنال الإنجليزي: ارتفعت قيمته من 42.7إلى 44 مليون يورو.

ألفارو موراتا - أتليتكو مدريد وقد ينتقل إلى ميلانالإيطالي: زيادة مقدارها 1.3 مليون يورو (من 29.2 إلى 30.5).

بيدري - برشلونة: زادت قيمته بمقدار 1.5 مليون يورو (من102.3 إلى 103.8).

رودري - مانشستر سيتي: أصبحت قيمته السوقية تقترب من 120مليون يورو، حيث زادت بقيمة 1.9 مليون (من 117 إلى 118.9).

مارتن زوبيمندي - ريال سويسداد: زادت قيمته من 52.2 إلى54.4 مليون.

ناتشو - أنهى عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضيوانتقل إلى القادسية الكويتي: زادت قيمته بمقدار 2.2 مليون.

ميكل ميرينو - ريال سويسداد: ارتفعت قيمته من 43.8 إلى46.1 مليونا.

إيميريك لابورت - النصر السعودي: زادت قيمته 21.5 مليونإلى 23.9.

ميكيل أويارزابال - ريال سويسداد: زادت قيمته من 37.7إلى 40.5 مليون يورو.

فيفيان - أتليتك بلباو: زادت قيمته من 21.9 إلى 25.9مليون يورو.

روبن لونورماند - ريال سوسيداد: ارتفعت قيمته من 33.1إلى 37.3 مليونا.

مارك كوكوريا - تشلسي الإنجليزي: زادت قيمته من 21.2 إلى25.7.

داني أولمو - لايبزيغ الألماني: ارتفعت قيمته من 51.5إلى 56.1 مليون يورو.

فابيان - باريس سان جرمان الفرنسي: ارتفعت قيمته بقرابة5 ملايين يورو (من 41.4 إلى 46.8 مليون يورو).

أوناي سيمون - أتليتك بلباو: ارتفعت قيمته بمقدار 6ملايين يورو، من 28 إلى 34 مليونا.

نيكو وليامز - أتليتك بلباو: زادت قيمته من 67.4 مليونيورو إلى 79.5 مليون يورو.

لامين يامال - برشلونة: زادت قيمته من 78.3 مليون يوروإلى 105.3 مليون يورو.