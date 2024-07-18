روسيا تبدي استعدادها للعمل مع أي رئيس أميركي منفتح على الحوار

2024-07-18 00:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن روسيا مستعدة للعمل مع أي رئيس أميركي يكون منفتحا على الحوار. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "سنعمل مع أي زعيم أميركي، وسنبقى على استعداد للعمل مع أي زعيم ينتخبه الشعب الأميركي ويكون على استعداد للدخول في حوار يقوم على المساواة والاحترام المتبادل". وجاء كلام لافروف ردا على سؤال حول العلاقات بين موسكو وواشنطن إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر رئيسا. وأشار لافروف، أن عقوبات أميركية فُرضت على موسكو أثناء وجود ترامب في السلطة، لكن في ذلك الوقت كان هناك حوار بين البلدين على أعلى