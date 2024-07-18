القوات الأمنية تطيح بقيادات حركة "القربان" في البصرة

2024-07-18 01:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – البصرة

افاد مصدر امني، يوم الأربعاء (17 تموز 2024)، بأن القوات الأمنية أطاحت بقيادات حركة "القربان" بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة من مديرية استخبارات البصرة تمكنت من اعتقال قيادات ما يسمى بحركة (القربان) او (العلاهية) في محافظة البصرة".

وقبل ايام، أعلن جهاز الامن الوطني العراقي اختراق "حركة القربانيون" او "العلي اللهية"، واعتقال أكثر من 30 عنصرا منهم في محافظات واسط والبصرة وذي قار، وذلك بعد تسجيل 5 حالات انتحار في صفوفهم وبأعمار تحت 22 عامًا، حيث يقومون بالانتحار بـ"القرعة"، قربانًا للإمام علي "ع".

وكشف مصدر مطلع، في الخامس من تموز (2024)، عن صدور أوامر عليا بملاحقة جماعة القربان في محافظات الوسط والجنوب للحيلولة دون تحولها لجماعات مسلحة تضر بالاستقرار الأمني في البلاد.