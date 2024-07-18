الذهب يرتفع مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة

2024-07-18 08:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا، يوم الخميس، لتتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، مع تعزيز الطلب من تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2461.27 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولارا يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2465.00 دولارا.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.35 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 955.77 دولارا للأوقية.