اشرف حكيمي يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان لتمديد عقده

2024-07-18 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت تقارير عن توصُّل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي لاتفاق مبدئي مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تمديد عقده مع النادي، خاصة أنَّ عقده الحالي ينتهى في صيف عام 2026.وكان أشرف حكيمي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، وتسعى إدارة النادي الباريسي للحفاظ على اللاعبين الأساسيّين للفريق، خاصّةً وأنَّ أشرف حكيمي يعتبر أحد العناصر الرئيسية في تشكيلة المدرب لويس انريكي. ويستعد حكيمي لقيادة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس، خلال الفترة من 26 تموز حتى يوم 11 آب المقبل.